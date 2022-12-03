Шанхай, Китай, 3 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. На сегодня странам ― членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) важно сконцентрироваться на ключевых направлениях сотрудничества, трансформировать новые вызовы, порожденные разрывом глобальных цепочек поставок, в новые возможности. Об этом в ходе выступления в онлайн-формате на Форуме высокого уровня ШОС заявил заместитель генерального секретаря объединения Ерик Ашимов.

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«В этом контексте актуальны укрепление транспортной взаимосвязи в регионе ШОС, развитие новых транспортных маршрутов и интеграция мультимодальных транзитных коридоров», ― подчеркнул Ашимов, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, заместитель генсека считает важным «выявление и устранение общими усилиями имеющихся «узких горлышек», что позволит расчистить артерии для делового сотрудничества».

Также Ашимов указал на необходимость координации на макроэкономическом уровне.

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«Необходимо ставить конкретные, предсказуемые и выполнимые цели, усиливать сопряжение стратегий экономического развития государств-членов, определять ключевые точки сотрудничества и эффективно стимулировать экономический рост», ― указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Казахстан заявили, что «будут и впредь укреплять ШОС в качестве одной из опор формирующегося более представительного, демократического и справедливого многополярного миропорядка».