Вашингтон, 3 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Являющаяся владельцем одноимённой соцсети американская компания Twitter регулярно по требованию властей США и в первую очередь представителей Демпартии цензурировала публикации пользователей. Это следует из документов расследования, которые опубликовал на своей странице в указанной соцсети независимый журналист Мэтт Таиби со ссылкой на внутреннюю переписку компании.

ИА REGNUM Цензура

Как указал журналист, к 2020 году к администраторам указанной соцсети по поводу удаления тех или иных невыгодных для них записей пользователей обращались и представители тогдашнего президента США Дональда Трампа и команда нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«К 2020 году запросы от связанных [с властями] лиц на удаление твитов были рутинным делом. Один управляющий мог написать другому: «Вот ещё [публикации] на изучение от команды Байдена. На это следовал ответ: «Сделано», — написал Таиби, приложив к своему сообщению снимок такого рода служебной переписки.

Также он уточнил, что из соцсети по распоряжению политической партии могли удалить и рядовых пользователей, и знаменитостей, однако большее её количество были сторонниками Демпартии США и потому у неё было больше возможности влиять на эту соцсеть.

При этом журналист отметил, что в ходе разгоревшегося в октябре 2020 года скандала с сына президента США Джо Байдена — Хантером Байденом и его ноутбуком, являвшаяся на тот момент главой юридического отдела соцсети Виджайя Гаддe и несколько других менеджеров решили ограничить связанные с этим публикации, как полученные посредством хакерства.

В то же время, подчеркивается, что Гадде не сообщила об этом тогдашнему главе компании Джеку Дорси и руководство соцсети ограничивало эту информацию с помощью самых жестких мер. В качестве доказательства Таибби приводит снимки внутренней электронной переписки, однако на данный момент невозможно проверить подлинность обнародованной им информации.

Отметим, накануне новый владелец соцсети Илон Маск опубликовал ссылку на учетную запись журналиста и объявил, что скоро будут обнародованы материалы о том, что соцсеть делала в случае с опубликованием материалов с ноутбука Хантера Байдена.