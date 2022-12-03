Душанбе, 3 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана ввело дополнительный санитарный контроль на границе из-за угрозы попадания в страну штамма коронавируса «Цербер». Об этом 3 декабря сообщил агентству «Ховар» глава управления санитарно-эпидемиологической безопасности ведомства Навруз Джафаров.

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Он рассказал, что сотрудники всех медицинских пунктов в аэропортах и на сухопутных переходах получили необходимые инструкции. Джафаров подчеркнул, что в Таджикистане не выявили ни одного случая заражения «Цербером».

Представитель министерства также призвал население не паниковать из-за вспышки заболеваний в стране. Он подчеркнул, что это не связано с коронавирусом.

«Это не COVID-19, а ОРВИ, точнее — сезонный грипп», — сказал Джафаров.

При этом он призвал население не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.