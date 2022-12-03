Снежное, ДНР, 3 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 3 декабря нанесли из РСЗО М142 HIMARS удар по автотранспортному предприятию города Снежного (ДНР). Об этом сообщил мэр города Александр Скворцов в интервью ТАСС.

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«Ночью ударили из HIMARS по автотранспортному предприятию. Серьезные повреждения получили 19 автобусов. Два из них большой вместимости полностью уничтожены, остальные 17 сильно повреждены», — сообщил Скворцов.

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