Москва, 3 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Поздравление президента России Владимира Путина с Днём юриста опубликовано 3 декабря на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент отметил, что представители разных юридических профессий твёрдо стоят на страже закона, защищают конституционные права и свободы российских граждан, вносят свой вклад в укрепление государственности, обеспечивают юридическое сопровождение деятельности бизнеса, социальной сферы.

Владимир Путин «Ваш труд требует глубоких знаний и безукоризненных личных качеств — честности и порядочности, неравнодушия и справедливости, приверженности лучшим традициям отечественной юриспруденции».

Президент призвал юристов продолжать совершенствовать нормативно-правовую базу России и правоприменительную практику, противодействовать коррупции, повышать уровень правовой культуры в обществе и дальше оказывать людям квалифицированную юридическую помощь.

«И конечно, самые искренние слова благодарности и признательности — ветеранам юридического корпуса — опытным, компетентным, преданным делу специалистам, наставникам молодого поколения юристов», — говорится в поздравлении.

Напомним, в России День юриста отмечается с 2008 года.