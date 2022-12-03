Саратов, 3 декабря, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В результате столкновения пассажирского автобуса со столбом в Саратове пострадали, согласно предварительным данным, девять человек. Об этом 3 декабря сообщил глава управления безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Как отметил Юрин, сообщения о том, что двигавшийся по маршруту №11 автобус протаранил опору освещения в Кировском районе Саратова поступило в 12:20 (11:20 мск).

«По предварительным данным, пострадали девять человек», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Грузии в результате ДТП был сильно повреждён памятник архитектуры XVIII века.