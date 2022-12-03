Москва, 3 декабря, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Глава Росгвардии Виктор Золотов лично проверил подразделения в Луганской Народной Республике (ЛНР) и встретился с личным составом. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Duma.gov.ru Глава Росгвардии Виктор Золотов

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В ведомстве добавили, что Золотову доложили об обстановке в регионе. Он также проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия службы и быта сотрудников и военнослужащих Росгвардии, осмотрел трофейную боевую технику и вооружение.

Кроме того, глава ведомства вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе специальной военной операции. Среди высоких наград ― ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали Суворова, медаль «За отвагу».

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«Директор Росгвардии Виктор Золотов отметил, что помимо выполнения служебно-боевых задач сотрудники и военнослужащие Росгвардии оказывают помощь местному населению», ― цитирует ТАСС представителя Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября спецслужбы РФ при поддержке Росгвардии задержали на территории ЛНР Свыше 20 человек, которые, согласно оперативным данным, являются причастными к сотрудничеству с СБУ.