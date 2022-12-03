Брюссель, 3 декабря, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала в скандал с Великобританией, сравнив Украину с Ирландией, сообщила газета Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

На заседании ирландского парламента в Дублине, посвященном пятидесятилетию членства Ирландии в Евросоюзе, глава Еврокомиссии сравнила кризис на Украине с борьбой Ирландии за независимость от Великобритании.

«Конечно, Ирландии далеко от событий на Украине. Вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В Великобритании болезненно отреагировали на данное замечание. Депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг назвал заявление «недипломатичным» и «неразумным».

Поведение главы Еврокомиссии возмутило также читателей Daily Mail. Многие отметили, что такие заявления расшатывают западную коалицию.

Как передавало ИА REGNUM, 30 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала размер ущерба киевского режима с начала специальной военной операции России на Украине (600 миллиардов евро) и заявила о гибели более 100 тыс. военных.

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