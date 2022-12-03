Москва, 3 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В гидрометеорологическом центре «Фобос» зафиксировали повторение рекорда атмосферного давления в Москве. Об этом 3 декабря в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра Михаил Леус.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

«В 9:00 барометры на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, показали 770,9 мм ртутного столба, повторив этим рекордное значение, достигнутое 3 декабря 1954 года», — говорится в сообщении.

Также Михаил Леус добавил, что спустя некоторое время давление немного понизилось. Синоптики продолжают следить за показателями.

Ранее ведущий специалист гидрометеорологического центра «Фобос» предупреждал жителей Москвы о аномально высоком атмосферном давлении.