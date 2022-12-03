Москва, 3 декабря, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В случае провокаций со стороны военно-морских сил США в акватории Северного морского пути Россия применит меры, предусмотренные разработанным планом, пишет журнал «Военная мысль».

Morvesti.ru Севморпуть

В плане, созданном Минобороны РФ совместно с ФСБ, предполагается, что с американских кораблей могут быть сброшены в воду опасные химическая вещества. Затем Россию обвинят в загрязнениях.

В качестве возможных вариантов действий может быть проход кораблей ВМС США по всей акватории Севморпути с запада на восток или в обратном направлении, переход от Берингова пролива к Новосибирским островам или из Баренцева моря к архипелагу Северная Земля, одновременный вход двух кораблей с западного и восточного направлений, сопровождающийся маневрированием в непосредственной близости от мест дислокации сил Северного флота и Восточного военного округа (Новосибирские острова, остров Врангеля, архипелаг Новая Земля, Земля Франца-Иосифа).

«При этом не исключено умышленное загрязнение морской среды (например, путём сброса нефтепродуктов или других химически опасных веществ российского производства) с целью последующего обвинения России в безответственном отношении к сохранению окружающей среды и экосистемы региона», — пишет издание.

Чтобы не допустить этого, планом предусмотрены тщательная разведка, в том числе авиационная. Российская сторона намерена тщательно отслеживать перемещение кораблей, не допускать несанкционированного прохода американскими кораблями проливных зон в акватории Севморпути.

«Планируется наращивание средств разведки и поражения на архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана, увеличение интенсивности полётов авиации ВС РФ и ФСБ России, установление слежения оружием за кораблями ВМС США, а также выполнение практических действий силами и средствами для отказа от несанкционированного прохода проливных зон в акватории Северного морского пути», — пишет издание.