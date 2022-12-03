Киев, 3 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. По словам руководителя офиса главы киевского режима В. Зеленского Андрея Ермака, ранее согласованное странами Запада ограничение цен на нефть из России до $60 за баррель нужно уменьшить ещё в два раза, и это, по его утверждению, якобы будет способствовать тяжелым экономическим последствиям для России. Он написал об этом 3 декабря в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

Как напомнил представитель преступного режима Киева, ранее страны «Группы семи» и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть в размере $60 в своём телеграм-канале.

«Всё то, что предлагала группа Макфола — Ермака, хотя снизить нужно бы до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику (России. — Ред.)», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Японии опасаются контрмер со стороны России после того, как страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.