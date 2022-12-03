Камызяк, Астраханская область, 3 декабря, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Предварительной причиной взрыва в жилом доме в Камызяке Астраханской области названа утечка газа. Об этом 3 декабря в беседе с журналистами на пресс-конференции сообщили в СК России по Астраханской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

«Следственными органами СК РФ по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту хлопка газа, в результате которого пострадал человек», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что предположительно причиной ЧП явилась утечка бытового газа.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв в одной из квартир пятиэтажного дома в Камызяке произошел в 5:00 по местному времени. В результате ЧП один пострадавший с термическими ожогами в шоковом состоянии был доставлен в больницу.