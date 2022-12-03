В Чувашии сформирован «очень хороший задел» для развития туризма
Чебоксары, 3 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Чувашия может «на полном основании» претендовать на «довольно значительные» федеральные средства на развитие туризма, так как команда правительства республики проводит системную работу в этом направлении и вовлекает в неё все смежные отрасли. В «лице Чувашии» регионы могут объединиться в развитии туризма, который президент Владимир Путин обозначил как один из национальных проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 2 декабря в Чебоксарах заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), подводя итоги первого межрегионального форума «Чувашия туристическая».
Итоги туристического форума представили в Чебоксарах на пленарном заседании. Одним из почётных гостей стал вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, который «открыл для себя Чувашию» и заверил, что ещё вернётся в республику.
«Я рад, что имею возможность прикоснуться к великой культуре этноса, родственного в том числе и моему народу», — сказал парламентарий, избравшийся в нижнюю палату федерального парламента от Тувы после 14-летнего руководства республикой.
Он обещал сделать «всё, чтобы россияне для себя открыли Чувашию», так как в регионе сформирован «очень хороший задел» для развития туризма: «В лице Чувашии все регионы должны объединиться в развитии туристической отрасли для нашей большой страны — это стратегическое направление, которое даёт благополучие, возможность развиваться дальше. […] Чувашия может на полном основании претендовать на довольно значительные средства, потому что вы работаете. Я своим глазами увидел, что здесь есть пытливые люди, которые умеют формировать свои задачи».
Шолбан Кара-оол акцентировал особое внимание на командной работе в Чувашии: в развитие туристической отрасли вовлечены практически все органы власти и смежные структуры, а не только профильное минэкономразвития.
«Туризм пронизывает все сферы деятельности. И если не будет сплочённого взаимодействия, туризма как такового не получится. Это должно быть нашим образом жизни. Гостеприимство у чувашского народа в крови, в культуре, а значит, у нас непременно получится. Убеждён, что именно командным способом всё получится. […] Чем развитее будет туризм, тем больше шансов на развитие каждого регионала. Предполагаю, что вы на правильно пути, и мы приложим все усилия, чтобы поддержать вас. Вместе мы можем достичь результативности», — отметил он.
Вице-спикер Госдумы также напомнил, что президент России Владимир Путин «не случайно обозначил туризм как один из национальных проектов». И в этом контексте поднял проблемы, связанные с геополитической ситуацией: по его словам, страны коллективного Запада пытаются развалить Россию, ставшую «лакомым куском», прежде всего, из-за природных богатств и огромной территории. И в этих условиях «сила — в нашем единстве, интернационализме».
«В 1941 году на стороне фашистской Германии выступило много европейских стран. Сегодня ситуация повторяется. […] Сейчас время истины. Нам необходимо отстоять свой суверенитет, остановить нацизм и русофобию… И в то же время в этих условиях нужно думать над тем, как развивать свою страну, находить точки роста, быть сильными. Будем сильными — к нам будут тянуться. Поэтому туризм является одним из самых хороших драйверов экономики», — подчеркнул парламентарий.
С учётом данных реалий может быть масштабирован на всю Россию чувашский проект по организации бесплатных путешествий для отличившихся школьников.
Справка ИА REGNUM. Осенью 2022 года в Чувашии впервые поощрили бесплатными экскурсиями школьников, которые показали высокие достижения в учёбе, спорте, творчестве, культуре и добровольчестве. Они бесплатно путешествовали по знаковым и историческим местам республики.
«Классно, что дети имеют возможность ездить по родной республике. Эту идею мы будем транслировать на всю Россию, и желательно, чтобы наши дети имели возможность ездить не только внутри своего региона в те или иные исторические места, но и знакомились с большой страной, видели её во всём многообразии. Чтобы потом мы не говорили о патриотизме как о некоем чувстве, которое надо прививать, а [это] стало [бы] нашим образом жизни», — сказал Шолбан Кара-оол.
Как сообщало ИА REGNUM, с 25 ноября по 2 декабря проходил первый межрегиональный форум «Чувашия туристическая». Девять тематических сессий прошли с привлечением федеральных экспертов и делегатов из различных регионов. Итоги работы подвели на пленарном заседании.