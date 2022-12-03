Чебоксары, 3 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Чувашия может «на полном основании» претендовать на «довольно значительные» федеральные средства на развитие туризма, так как команда правительства республики проводит системную работу в этом направлении и вовлекает в неё все смежные отрасли. В «лице Чувашии» регионы могут объединиться в развитии туризма, который президент Владимир Путин обозначил как один из национальных проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 2 декабря в Чебоксарах заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), подводя итоги первого межрегионального форума «Чувашия туристическая».

Cap.ru На межрегиональном форуме «Чувашия туристическая»

Итоги туристического форума представили в Чебоксарах на пленарном заседании. Одним из почётных гостей стал вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, который «открыл для себя Чувашию» и заверил, что ещё вернётся в республику.

«Я рад, что имею возможность прикоснуться к великой культуре этноса, родственного в том числе и моему народу», — сказал парламентарий, избравшийся в нижнюю палату федерального парламента от Тувы после 14-летнего руководства республикой.

Он обещал сделать «всё, чтобы россияне для себя открыли Чувашию», так как в регионе сформирован «очень хороший задел» для развития туризма: «В лице Чувашии все регионы должны объединиться в развитии туристической отрасли для нашей большой страны — это стратегическое направление, которое даёт благополучие, возможность развиваться дальше. […] Чувашия может на полном основании претендовать на довольно значительные средства, потому что вы работаете. Я своим глазами увидел, что здесь есть пытливые люди, которые умеют формировать свои задачи».

Cap.ru На межрегиональном форуме «Чувашия туристическая

Шолбан Кара-оол акцентировал особое внимание на командной работе в Чувашии: в развитие туристической отрасли вовлечены практически все органы власти и смежные структуры, а не только профильное минэкономразвития.

«Туризм пронизывает все сферы деятельности. И если не будет сплочённого взаимодействия, туризма как такового не получится. Это должно быть нашим образом жизни. Гостеприимство у чувашского народа в крови, в культуре, а значит, у нас непременно получится. Убеждён, что именно командным способом всё получится. […] Чем развитее будет туризм, тем больше шансов на развитие каждого регионала. Предполагаю, что вы на правильно пути, и мы приложим все усилия, чтобы поддержать вас. Вместе мы можем достичь результативности», — отметил он.

Вице-спикер Госдумы также напомнил, что президент России Владимир Путин «не случайно обозначил туризм как один из национальных проектов». И в этом контексте поднял проблемы, связанные с геополитической ситуацией: по его словам, страны коллективного Запада пытаются развалить Россию, ставшую «лакомым куском», прежде всего, из-за природных богатств и огромной территории. И в этих условиях «сила — в нашем единстве, интернационализме».

«В 1941 году на стороне фашистской Германии выступило много европейских стран. Сегодня ситуация повторяется. […] Сейчас время истины. Нам необходимо отстоять свой суверенитет, остановить нацизм и русофобию… И в то же время в этих условиях нужно думать над тем, как развивать свою страну, находить точки роста, быть сильными. Будем сильными — к нам будут тянуться. Поэтому туризм является одним из самых хороших драйверов экономики», — подчеркнул парламентарий.

С учётом данных реалий может быть масштабирован на всю Россию чувашский проект по организации бесплатных путешествий для отличившихся школьников.

«Классно, что дети имеют возможность ездить по родной республике. Эту идею мы будем транслировать на всю Россию, и желательно, чтобы наши дети имели возможность ездить не только внутри своего региона в те или иные исторические места, но и знакомились с большой страной, видели её во всём многообразии. Чтобы потом мы не говорили о патриотизме как о некоем чувстве, которое надо прививать, а [это] стало [бы] нашим образом жизни», — сказал Шолбан Кара-оол.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 ноября по 2 декабря проходил первый межрегиональный форум «Чувашия туристическая». Девять тематических сессий прошли с привлечением федеральных экспертов и делегатов из различных регионов. Итоги работы подвели на пленарном заседании.