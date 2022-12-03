Берлин, 3 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил о возможном запрете в Евросоюзе соцсети Twitter, сообщает Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

По его словам, в ЕС внимательно следят за тем, что происходит в Twitter после приобретения социальной сети Илоном Маском.

«Птица будет летать по европейским правилам», — заявил Тьерри Бретон, говоря о том, что Twitter должен придерживаться европейских норм модерирования контента.

Еврокомиссар заявил также, что до Рождества должна состояться встреча с Илоном Маском. По словам Тьерри Бретона, если Twitter не будет придерживаться правил, то будет выписан штраф, а если нарушения продолжатся, то платформу отключат от Европы.

«Мы сделаем это, если это будет необходимо», — пригрозил Тьерри Бретон.

Напомним, в конце октября Илом Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В Европе не согласны с «произвольным» подходом к возвращению доступа к соцсети Twitter для ранее заблокированных пользователей и «агрессивным» продвижения дезинформации.