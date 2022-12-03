Владивосток, 3 декабря, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Бывшая вице-мер Владивостока, бывшая директор городского департамента земельных и имущественных отношений Наталья Соколова отправлена под арест. Меру пресечения в виде заключения под стражу ей избрал Фрунзенский районный суд. Об этом ИА REGNUM 3 декабря сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Приморскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Сегодня по ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Натали Соколовой меру пресечения в виде заключения под стражу, а также в отношении бывшего директора управления муниципальной собственности Армена Карапетяна домашний арест», ― уточнили в следственном ведомстве.

Отмечается, что обоим подозреваемым срок ареста определён на два месяца.

Напомним, Соколова и Карапетян проходят фигурантами по уголовному делу, возбужденному по факту превышения должностных полномочий со стороны должностных лиц при заключении договора купли-продажи земельных участков для эксплуатации капитальных гаражей. Они были задержаны 2 декабря.

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Следствие оценивает ущерб по этому делу почти в 78 миллионов рублей. По данным СКР, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года подозреваемые продали участок площадью свыше 11,4 тыс. кв. м членам гаражно-строительного кооператива без проведения торгов. При этом плата была несоразмерна площади расположенных на нём 13 капитальных гаражей. Второй аналогичный эпизод был совершён в период с октября 2015 года по январь 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе было утверждено обвинительное заключение в отношении экс-главы столицы Приморья Олега Гуменюка. Ему инкриминируются взятки на общую сумму около 38 млн рублей. Следствие полагает, что бывший мэр Владивостока покровительствовал ритуальному бизнесу.