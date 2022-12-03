Брюссель, 3 декабря, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Кризис на территории Украины отражается на Соединённых Штатах в меньшей степени, что на Евросоюзе. Об этом 3 декабря заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью газете Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Влияние конфликта (на Украине. — Прим. ред.) на США не такое, как на Европу. США являются экспортером энергоресурсов. ЕС страдает от высоких счетов, мы рискуем столкнуться с экономической рецессией. Европейские предприятия платят больше за энергию и сталкиваются с конкуренцией со стороны американских предприятий», — сказал он.

Также Мишель отметил, что его визит в Пекин был необходим именно в настоящее время, и добавил, что Китай является крайне важным глобальным игроком и постоянным членом Совбеза ООН, который также имеет связи с Россией.

«У ЕС есть важные экономические интересы и связь с цепочками поставок. ЕС должен привнести свои интересы и ценности. Это также была возможность оживить институциональный диалог по правам человека», — пояснил глава Евросовета.

При этом он уточнил, что Евросоюз «не может быть разменной монетой» в конкуренции между Китаем и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в Североатлантическом альянсе не видят серьёзной готовности президента России Владимира Путина вести осмысленные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.