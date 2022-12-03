Берлин, 3 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Зимой в Европу, преимущественно в Германию, хлынет новая волна беженцев. Такое мнение высказал глава Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью газете Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Немецкий политик считает, что в свете разрушения энергетической инфраструктуры на Украине этой зимой в ЕС прибудет большое число беженцев с Украины.

«Боюсь, мы станем свидетелями драматичной зимы», — заявил Манфред Вебер.

Кроме того, немецкий политик отметил, что Германия не готова к притоку новых беженцев. Сейчас, по словам Манфред Вебера, страна движется навстречу новому миграционному кризису.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес заявила, что наплыв беженцев создал в Германии «чрезвычайно стрессовую ситуацию».