Лондон, 3 декабря, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Североатлантическом альянсе не видят серьёзной готовности президента России Владимира Путина вести осмысленные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью, опубликованном газетой The Daily Telegraph, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

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«В настоящий момент атмосфера в НАТО такова, что Владимир Путин в действительности не проявляет добросовестности», ― отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Он считает, что те, кто поддерживает Украину, должны быть «очень, очень осторожны» при подходе к теме переговоров, если «эти «мирные» переговоры будут инициированы Путиным».

«Посыл, который я получил, и который во многим сходится с тем, что озвучивал я, заключается в том, что если это [урегулирование] не сделано правильно, то это в принципе не сделано», ― отметил Клеверли.

На вопрос о том, могут ли предметные мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине состояться в следующем году, глава британского МИД затруднился ответить.

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«Решение этого [конфликта] должно быть устойчивым, осмысленным, реальным», ― подчеркнул Клеверли.

При этом он считает, что следует опасаться «использования Россией паузы как способа [подготовки] к следующей фазе агрессии, которая будет более эффективной, чем текущая».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что большинство вооружённых конфликтов заканчиваются переговорами, поэтому, по его мнению, так будет и на Украине. При этом он считает, что военная помощь киевскому режиму якобы принесёт мир.