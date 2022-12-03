Каракас, 3 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Производство бензина приостановлено самым крупным в Венесуэле нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), который находится в городе Амуай. Об этом 3 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Government-nnov.ru НПЗ

По информации последних, предприятие приостановило производство ещё 1 декабря в результате выхода из строя нефтеперерабатывающей установки.

При этом отмечается, что государственная нефтяная компания страны Petroleos de Venezuela не стала комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Венесуэлы заключило соглашение с американской энергетической корпорацией Chevron по продолжению добычи нефти в стране.