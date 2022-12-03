В ШОС заявили, что противостояние вмешательству извне — актуальная задача
В ШОС назвали актуальной задачей противостояние вмешательству извне
Пекин, 3 декабря, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Сейчас важной для ШОС задачей становится быть готовой противостоять вмешательству извне, заявил 3 декабря замгенсека организации Ерик Ашимов на Форуме высокого уровня.
Mil.ru
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Представитель ШОС в этой связи призвал страны — члены организации «укреплять доверие друг к другу», расширять численность ШОС, а также «международные контакты и сотрудничество».
«В контексте сотрудничества в области безопасности важно создать крепкую линию обороны, повысить эффективность механизмов взаимодействия в этой сфере, внести свой вклад в решение афганской проблемы».
Нарастающим вызовам можно противостоять только «путём укрепления сотрудничества и стимулирования собственного развития», отметил Ашимов.
Напомним, в этом году ШОС отмечает своё 30-летие. Помимо России и Китая в неё входят Индия, четыре республики бывшего СССР — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, а также Иран и Пакистан.