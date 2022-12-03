Москва, 3 декабря, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Блокировка отдельных страниц «Википедии» невозможна чисто технически, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

ИА REGNUM Интернет

«Технически это невозможно: «Википедия» работает по https-протоколу, который не позволяет Роскомнадзору (РКН) заблокировать только те страницы, что нарушают законодательство», — пояснил Горелкин в телеграм-канале.

Парламентарий против полной блокировки ресурса, так как «далеко не весь его контент заряжен на русофобию», хотя Горелкин допускает, что «это дело времени».

«Но если любая страница «Википедии» попадет в реестр запрещённых сайтов, доступ пропадет ко всему сайту целиком», — добавил Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 мая 2022 года Роскомнадзор объявил о том, что владелец и оператор «Википедии» включены в реестр обязанных выполнять закон «о приземлении» зарубежных компаний. Согласно законодательству, фонд Wikimedia Foundation теперь обязан открыть в России своё представительство, а также пройти регистрацию на сайте Роскомнадзора и создать форму обратной связи. Если требования надзорного органа не будут выполнены, доступ к порталу «Википедия» может быть заблокирован на территории РФ.