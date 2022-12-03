Москва, 3 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Постановление о расширении субсидий и грантов для отечественных животноводов и сельхозпроизводителей утвердило правительство России. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Отмечается, что с 1 января 2023 года российские животноводы смогут получать субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции, на что в следующем году предусмотрено 600 млн рублей. Также указывается, что соответствующее постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Также указывается, что с 1 января 2023 года для двух категорий сельхозпроизводителей, получающих гранты от государства на развитие производства, смягчаются условия их предоставления.

«Речь идет о фермерских хозяйствах, занимающихся развитием семейных ферм, а также о сельскохозяйственных кооперативах, использующих грантовое финансирование на укрепление материально-технической базы», — поясняется в сообщении.

При этом уточняется, что такие меры позволят расширить поддержку российских аграриев и будут способствовать дальнейшему устойчивому развитию важного для граждан и экономики агропромышленного сектора нашей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что цель вытеснять с российского рынка западных зерновых трейдеров в РФ не преследуется.