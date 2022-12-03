Токио, 3 декабря, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Власти Японии опасаются контрмер со стороны России после того, как страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным журналистов, Япония опасается роста мировых цен на нефть, который может произойти, если Россия решит ограничить экспорт в страны, поддержавшие антироссийские санкции. Это негативно скажется на экономике Японии, которая и так испытывает давление из-за общемировой тенденции к подорожанию ресурсов и товаров.

В 2021 году Япония получила около 34 млн баррелей российской нефти, что составило 3,6% от общего объема поставок. В этом году государство сократило импорт нефти из России.

В октябре 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть государствам, которые пытаются ограничить ее стоимость. Президент России Владимир Путин назвал введение потолка цен на российскую нефть «шулерскими уловками и беспардонным шантажом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центра развития энергетики Кирилл Мельников заявил, что из-за вводимого ценового потолка на российскую нефть мировые цены могут превысить $100 за баррель.