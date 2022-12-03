Москва, 3 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Из-за того, что угроза изгнания преступным киевским режимом монахов Киево-Печерской лавры является весьма реальной Русская православная церковь (РПЦ) ведёт активную подготовку к такому развитию событий. Об этом 3 декабря заявил советник Патриарха Московского и всея Руси и межведомственной рабочей группы РПЦ по координации помощи епархиям Донбасса и сопредельных территорий протоиерей Николай Балашов.

Michele Ursino Киево-Печерская лавра

«Судя по заявлениям [главы преступного режима Киева Владимира] Зеленского, по решениям недавнего СНБО Украины, по практическим действиям СБУ, — угроза изгнания монахов из Киево-Печерской лавры, одной из важнейших святынь всего православного мира, является весьма реальной», — приводит его слова ТАСС.

Также Балашов указал, что в связи с этим РПЦ активно готовится к такому варианту развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря стало известно, что факты совершения преступлений в отношении православных священников на Украине будут расследованы российскими следователями.