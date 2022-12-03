Анкара, 3 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров сошлись во мнении о необходимости продолжить поддержку населения Украины. Об этом 3 декабря сообщили в канцелярии Великобритании по итогам переговоров лидеров двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Премьер-министр поделился своими размышлениями по поводу недавней поездки в Киев, и они сошлись во мнении по поводу важности сохранения поддержки украинцев в ситуации, когда им предстоит суровая зима», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Сунак Риши в очередной раз подтвердил свою поддержку вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс НАТО.

Как передает ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Турции заявили, что страна продолжит прилагать усилия для стабилизации ситуации на Украине.