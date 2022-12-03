Афины , 3 декабря, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Поезд с военной техникой США сошел с рельсов возле порта Александруполис в Греции, сообщает информационный портал Компартии Греции.

(сс) Tabble Рельс

Инцидент произошел утром 3 декабря и вызвал беспокойство у жителей района, которые наблюдают, как перемещают военную технику. Поезд сошел с рельсов в районе Французского вокзала. На место происшествия прибыли краны и другая техника, а также силы полиции.

По данным информационного портала, поезд перевозил американские танки и бронемашины, которые были выгружены в порту и направлялись к границе НАТО.

Известно, что члены Компартии Греции и Коммунистической молодежи Греции провели символическую акцию протеста на месте происшествия.