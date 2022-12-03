Киев, 3 декабря, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Ранее объявленный на территории двух захваченных режимом Киева областях Украины режим воздушной тревоги отменён. Это 3 декабря следует из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

При этом ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 85 киевских боевиков.