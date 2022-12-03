Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Демократия Израиля утрачивается, на парламентских выборах большинство оказалось у ультраправых и религиозных партий, заявил глава Тель-Авива Рон Хульдаи, пишет Times of Israel.

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Судя по итогам парламентских выборов, Израиль превращается из демократии в теократию, причём в «фашистскую», считает глава города. Добавив, что, несомненно, Израиль перестанет быть демократическим, Хульдаи сказал:

«Большинство навяжет меньшинству всё, что захочет. Верховного суда больше не будет».

Он добавил, что фашистские партии всегда выбирал народ — именно так они приходили к власти. По его оценке, и Иран не является демократической страной.

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Напомним, 1 ноября в Израиле прошли выборы в парламент. Левые оказались в меньшинстве. Больше всего голосов набрала «Ликуд» — партия Биньямина Нетаньяху (32 кресла в парламенте). При этом возглавляемый Нетаньяху блок правых и религиозных партий получил 64 кресла.