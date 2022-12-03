Чебоксары, 3 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Чувашия задала тон в выработке «единого подхода развития туризма», который требует системного и комплексного подхода. Между регионами усиливается конкуренция и идёт битва за каждого туриста, при этом туризм рассматривается не только как приток инвестиций и имиджевого продвижения региона, но и элемент патриотического воспитания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на пленарном заседании по итогам первого форума «Чувашия туристическая».

Наталья Николаева На форуме «Чувашия туристическая»

Мероприятие проводилось с 25 ноября по 2 декабря с привлечением федеральных экспертов для обсуждения туристического потенциала Чувашии, отраслевых проблем и текущего состояния туризма, в том числе предметно по всем основным отраслям — от экономики и промышленности до медицины, культуры и образования. По словам чиновников, итогом девяти тематических сессий станет резолюция и «конкретный план» действий по всем ключевым направлениям. Все отраслевые планы объединят и синхронизируют с национальными проектами.

Первые итоги подвели федеральные эксперты. Заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») подчеркнул, что Чувашия может претендовать на «довольно значительные» федеральные средства на развитие туризма, так как в Чувашии идёт командная и системная работа. Он выделил проект бесплатных путешествий для лучших школьников, стартовавший в Чувашии в сентябре 2022 года и ставший элементом патриотического воспитания.

cap.ru На форуме «Чувашия туристическая»

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В продолжение патриотической тематики глава комитета Госдумы по финансовому рынку, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков предложил сделать туристической «изюминкой» Чувашии ставку на «былинных волжских богатырях», которые являлись «реальными историческими личностями и находились в корневой системе народа», в том числе времён Волжской Булгарии. Среди них наиболее известны Атилла, Кубрат, Аспарух, Батыр, Катрак.

Важность сохранения самобытности малой родины также отметила член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева («Единая Россия»), которая является одним из организаторов туристического форума и посетила все тематические сессии. По словам депутата, к развитию туризма нужно подходить системно и комплексно.

«Обсудили выработку единого подхода развития туризма в разных регионах, задача комитета — понять, помочь, поддержать. По большому счёту идёт системная работа, при этом она ускоряется из-за конкуренции между регионами, даёт дополнительный стимул. Важно, что именно в Чувашии прошёл первый форум, будем со следующего года по этому же подходу выезжать и в другие регионы. Цель — не успокаивать себя, говоря, что у нас всё хорошо, не заниматься излишним самопиаром, убеждая, что у нас всё прекрасно», — отметила она.

Для этого были привлечены федеральные и региональные эксперты, которые оценили «со стороны» сильные и слабые туристические стороны Чувашии.

«При нашем комитете наш регион стал один из первых, кто занялся этим вопросом системно, чётко, понятно. У нас уже есть конкурентные преимущества перед остальными, потому что мы первыми в эту историю зашли и приступили к хорошему движению, выработав для себя чёткий план действий. Мы должны отнестись к тому, что происходит, как к подготовке к приезду гостей как к себе домой. Когда к нам домой приходят гости, мы приводим дом в порядок, стелем скатерть, достаём самую красивую вазу и наполняем красивыми цветами, готовим самое вкусное, что у нас есть, потому что для нас важен гость, который приходит к нам в дом. Мы так же должны подготовиться и к гостям в нашей Чувашии», — отметила Алла Салаева.

Чувашия «создаёт практику, которая может быть использована другими регионами для выработки своей стратегии», поддержал парламентария глава Чувашии Олег Николаев. Он напомнил, что туризм с учётом мировой обстановки и «попытки закрыть границы» должен стать «элементом продвижения» на фоне внутреннего спроса.

Руководитель региона также выделил несколько ключевых аспектов данной работы. В частности, патриотическое воспитание за счёт «погружения в исторические страницы» подрастающего поколения через путешествия по знаковым памятным местам Чувашии и посещение крупных предприятий, в том числе с героической историей. Эту работу в республике планируют масштабировать в 2023 году, добавив в число туристов не только школьников, но и студентов. Это станет одним из мероприятий Года счастливого детства в Чувашии.

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Олег Николаев также согласился с депутатами в важности сохранения самобытности республики: «Самое главное — мы не должны терять самобытность, нашу идентичность. Эти составляющие будут изюминкой каждого региона. И создавая современные условия, должны эти составляющие сохранять, оберегать и всячески развивать».

Он также подчеркнул, что развитие туризма требует системного подхода с использованием возможностей как национальных проектов, так и государственно-частного партнёрства, так как «появляется целый простор предпринимательских идей в области туризма».

«За счёт использования туристической деятельности каждая отрасль может решать свои задачи, может быть, даже специфические. Например, агропромышленный комплекс через агротуризм может продвигать свою продукцию. Через промышленный туризм предприятия, ориентирующиеся на школьников, могут решать кадровые вопросы и формирование будущих специалистов. И так — по каждой отрасли. В результате в целом через это влияем на воспитание и формирование духа патриотизма, любви к своей стране и желания реализоваться на территории своей малой родины», — отметил руководитель региона.

Говоря о наиболее значимых проектах, глава Чувашии выделил, в частности, масштабную реконструкцию аэропорта, запуск речных маршрутов по Волге на «Валдаях», внедрение цифровых сервисов.

«На «Валдаях» перевезли 19 тыс. человек. Даже директор речного порта не мог использовать свой статус, чтобы купить билеты в определённые дни. Это здорово, классно, что новые цифровые сервисы позволяют исключить использование административного ресурса», — отметил Олег Николаев.

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В числе задач он назвал кадровую «туристическую» подготовку, развитие цифровых сервисов, в том числе возможность «в один клик» получить всю необходимую информацию.

«Проекты где-то могут показаться амбициозными, даже космическими, но если объединимся, то всё получится», — уверен руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, первый отраслевой форум «Чувашия туристическая» проходил в течение недели и состоял из девяти стратегических сессий: «Чувашия — центр реабилитации», «Многоликая Россия», «Промышленный туризм», «Чувашия для детей», «Кадры для туризма», «Большая Волга», «Туристический потенциал городов», «Агротуризм» и «Карта туриста для продвижения туристического потенциала региона».