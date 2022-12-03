Вашингтон, 3 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Военные операции Турции на севере Сирии подрывают взаимодействие США и курдских формирований. Об этом 3 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

По его словам, США в настоящее время обеспокоены тем, что турецкие операции на севере Сирии могут повлиять на способность Америки сохранять партнерство с курдскими формированиями на ежедневной основе.

«Я не рвусь говорить за вооруженные силы другой страны, об их намерениях. Могу сказать, что мы не видим наземной операции Турции», — заявил Джон Кирби, отвечая на вопрос, фиксирует ли Вашингтон подготовку Анкары к проведению наземной операции в Сирии.

Напомним, в ночь с 19 на 20 ноября Турция провела военно-воздушную операцию на севере Ирака и Сирии. В операции было задействовано 20 беспилотных летательных аппаратов и более 50 самолётов.