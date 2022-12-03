Астана, 3 декабря, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз ― «стабильный». Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе Национального банка страны.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

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«По оценке Fitch Ratings, международные резервы на конец 2021 года составили 37,8% от ВВП, что значительно превышает медианный показатель стран с аналогичным кредитным рейтингом», ― говорится в сообщении кредитной организации.

Эксперты считают, что высокие цены на ключевые экспортные товары и увеличение добычи нефти на месторождении Тенгиз к 2024 году сбалансируют влияние геополитической ситуации в регионе. Пик инфляции в республики аналитики прогнозируют на первую половине 2023 года, при этом ожидают среднюю инфляцию на уровне 9,5%.

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Также отмечается, что ключевыми факторами сохранения кредитного рейтинга Казахстана по-прежнему остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые способствовали устойчивости к внешним шокам.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3» со «стабильным» прогнозом.