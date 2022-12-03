Кишинёв, 3 декабря, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Вступление Молдавии в Евросоюз на данный момент является единственным способом выжить для государства. Об этом президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью телеканалу NHK 3 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Вступление в Евросоюз усилит нашу безопасность, даст нам больше возможностей для экономического развития. Членство в ЕС — единственный для нас способ выжить», — сказала Санду.

По словам президента Молдавии, присутствие ВС РФ на территории республики препятствует переговорам о вступлении страны в НАТО.

Ранее главы стран — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе (Бельгия) 23 июня одобрили возможность предоставления Молдавии и Украине статуса кандидатов на вступление в экономическо-политическое объединение.

Как передает ИА REGNUM, в пятницу, 2 декабря, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила планы Евросоюза установить потолок цен на нефть.