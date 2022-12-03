Луганск, 3 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 85 киевских боевиков. Об этом 3 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 85 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли шесть бронетранспортёров, четыре танка, три артиллерийские установки и 17 единиц специальной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в захваченных режимом Киева Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги.