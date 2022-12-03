Камызяк, Астраханская область, 3 декабря, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В результате взрыва газового оборудования в пятиэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области один человек госпитализирован. Об этом 3 декабря сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

ИринаШел Взрыв газа

«Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого 5-этажного дома в Камызяке», — говорится в сообщении губернатора региона.

Также Игорь Бабушкин добавил, что в результате взрыва пострадал один человек. Пострадавший с термическими ожогами и в шоковом состоянии был доставлен в ожоговое отделение Александр-Мариинской клинической больницы.

Отмечается, что на данный момент из дома эвакуированы 114 человек и устанавливаются причины произошедшего.

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