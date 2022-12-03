Токио, 3 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Продвижение гендерного равенства может добавить $12 трлн к глобальному росту экономики к 2025 году. Об этом 3 декабря заявила исполнительный директор организации «ООН-женщины» Сима Сами Бахус на открытии заседания Всемирной ассамблеи в интересах женщин в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По её словам, гендерное неравенство станет серьезной экономической проблемой, если женщины, которые составляют половину населения трудоспособного возраста в мире, не реализуют свой потенциал.

Директор организации «ООН-женщины» отметила тенденцию к улучшению положения женщин в обществе, но пандемия коронавирусной инфекции привела к росту домашнего насилия и снижению рабочих часов среди женщин. Сима Сами Бахус считает, что потребуется 300 лет при нынешних темпах, чтобы достичь гендерного равенства.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на ассамблее в интересах женщин заявил, что будет продвигать идею «внедрения гендерного равенства для нового капитализма» в рамках G7.

Напомним, нынешнее заседание Всемирной ассамблеи в интересах женщин является шестым по счету, поскольку предыдущие встречи были отменены из-за пандемии. На 5-м форуме Всемирной ассамблеи женщин в Токио, который состоялся в 2019 году, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подняла вопрос развития ситуации в Мьянме и Палестине.

Подробнее в материале: Глава МИД Индонезии выступила на Всемирной ассамблее женщин в Токио