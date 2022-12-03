Новосибирск, 3 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области на регулируемом железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура Столкновение поезда с автомобилем

Уточняется, что инцидент произошёл около 09:00 [05:00 мск] 3 декабря.

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«В Искитимском районе Новосибирской области на путях необщего пользования […] допущено столкновение грузового поезда с легковым автомобилем марки KIA. По предварительным данным, имеются пострадавшие», ― уточнили в ведомстве.

По данному факту Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Омской области грузовой поезд столкнулся с автовышкой, которая работала рядом с железнодорожными путями. В результате аварии никто не пострадал. Инцидент произошел на перегоне между станциями Петрушенко и Любино.