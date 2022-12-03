Киев, 3 декабря, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В захваченных режимом Киева Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это 3 декабря следует из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Караул

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена на территории названных областей Украины в 09:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские военные записали на видео удар с помощью самоходных артиллерийских орудий «Акация» по позициям ВСУ.