Токио, 3 декабря, 2022, 10:08 — ИА Регнум. На территории Великобритании были задержаны трое подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Токио. Об этом 3 декабря сообщает агентство «Киодо».

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Уточняется, что все трое задержанных являются британскими гражданами и решение на их экстрадицию в Японию может быть выдано уже в январе 2023 года, однако этому может помешать отсутствие соответствующего японо-британского договора и позиция адвокатов задержанных.

Также указывается, что последние ссылаются на особенности правоохранительной системы Японии, где 99% представленных прокуратурой уголовных дел завершаются в суде обвинительным приговором. При этом британские адвокаты также напомнили о практике многочасовых допросов в Японии, что в ряде стран Европы считается способом по выбиванию нужных показаний.

Кроме того, отмечается, что в случае положительного решения по вопросу экстрадиции британских подозреваемых в Японию, это станет первым случаем экстрадиции из Великобритании без соответствующего договора.

Отметим, в ноябре 2015 года трое грабителей похитили из ювелирного магазина в центре Токио драгоценности примерно на 100 миллионов иен (около $833 тысяч долларов по курсу в то время или порядка $740 тыс. на сегодняшний день).