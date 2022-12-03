Париж, 3 декабря, 2022, 09:57 — ИА Регнум. После встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона Белый дом и американский Конгресс поняли проблему, связанную с новым американским законом о климате и инфляции, который угрожает переносом в Соединённые Штаты производственных мощностей ЕС. Такое мнение 3 декабря высказал французский министр финансов Бруно Ле Мэр, его слова приводит агентство Reuters.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

Как считает Ле Мэр, об этом свидетельствуют слова Бадена, ранее заявившего о готовности Вашингтона внести «некоторые» выгодные для ЕС изменения в американское законодательство и отметившего, что в Вашингтоне якобы никогда не намеревались оставлять в стороне сотрудничавших с ним страны.

«Это большой прорыв — сказать: они наши союзники, они наши друзья. Таким образом, даже если у нас нет торговой сделки с Европой, мы собираемся рассматривать европейские комплектующие так же, как и компоненты из стран с торговой сделкой», — сказал глава минфина Франции.

При этом он уточнил, что ни Франция, ни США не хотят «торговой войны» в сложившейся на данный момент ситуации, так как у них, по его мнению, имеется «один конкурент под названием Китай».

Также Ле Мэр отметил, что, как он считает, Вашингтон якобы не считает своей стратегической целью ослабление стран Европы, а желает работать в партнёрстве с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Франция выразила озабоченность по поводу столкновений между силовыми структурами Израиля и палестинцами на Западном берегу реки Иордан.