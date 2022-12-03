Вашингтон, 3 декабря, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Война с Россией не нужна, ни Крым, ни Донбасс не стоят того, чтобы развязывать ядерную войну, пишет Тhe Аmerican Сonservative.

National Nuclear Security Administration Ядерная война

В своей статье «Зимняя война» Путина на Украине» Патрик Бьюкенен пишет, что власти США объявляют, что будут готовы на переговоры и прекращение боевых действий на Украине с того момента, как это решит Киев.

Автор статьи считает, что Киев не может решать всё, поскольку поддержка со стороны США «незаменима в этой войне», и у Штатов должно быть «право голоса».

«Для нас самая большая ставка в этой российско-украинской войне не в том, кто окажется под контролем Луганска, Донецка или Херсона, а в том, чтобы мы не были втянуты в военный конфликт, который привёл бы к войне с Россией, к мировой войне и, возможно, к ядерной войне. Ничто в Восточной или Центральной Европе не стоит крупной войны США с Россией, которая может стать ядерной и стоить миллионов американских жизней», — пишет автор статьи.

Он отметил, что «Донбасс и Крым могут иметь большое значение для Киева и Москвы, но никакой борьбой на за эти территории нельзя оправдать войну США с ядерной Россией, которую нам удалось избежать во время холодной войны 1949–1989 годов».