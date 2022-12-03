Вашингтон, 3 декабря, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Регионы, воссоединившиеся с Россией в результате спецоперации на Украине, США никогда не признают российскими. Такое заявление сделал 2 декабря официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в ходе телефонного брифинга, посвящённого теме урегулирования кризиса вокруг Украины.

U. S. Department of State Нед Прайс

Прайс подтвердил слова президента США Джозефа Байдена о готовности к контактам с Москвой, в том числе на высшем уровне, но лишь при условии подлинного и твёрдого настроя российской стороны на урегулирование конфликта на территории Украины.

При этом Прайс подчеркнул, что США неоднократно и чётко давали понять, что не будут признавать российскими территории, воссоединившиеся с Россией в 2014 году или «в недавнем времени».

По словам американского дипломата, все действия России до сегодняшнего дня якобы свидетельствуют об отсутствии желания урегулировать конфликт.