Москва, 3 декабря, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Городами-побратимами станут столицы России и Алжира, что укрепит сотрудничество на муниципальном уровне. Об этом 3 декабря рассказал губернатор города Алжир Мохамед Абденур Рабехи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Как отметил Рабехи, слова которого приводит РИА Новости, алжирской стороне было интересно участвовать в Международном муниципальном форуме БРИКС в Санкт-Петербурге, на котором она провела с главами компаний и университетов ряд плодотворных встреч на муниципальном уровне.

«Мы собираемся подписать документ о побратимском партнерстве между городом Алжир и Москвой. Сейчас мы также готовим проект партнерства с Санкт-Петербургом, между двумя политехническими университетами — Алжира и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Также губернатор алжирской столицы отметил, что Алжиру необходимо готовить кадры по специальностям в области электроники, информатики, искусственного интеллекта, гражданского строительства и реставрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров рассказал, что в 2023 году планируется провести второй саммит Россия — Африка. Мероприятие запланировано на июль, местом проведения станет Санкт-Петербург.