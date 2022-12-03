Вашингтон, 3 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. «Тревожной» тенденцией является падение доверия американцев к Вооружённым силам (ВС) США. Об этом 3 декабря говорится в сюжете американского телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«У Пентагона серьёзная проблема с набором персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных. Недавний опрос Института Рональда Рейгана выявил тревожную тенденцию», — заявил ведущая Fox News.

При этом уточняется, что доверие жителей США к собственным военным «шокирующе» упало в 2022 году до 48%, в то время как ещё в 2018 году американской армии доверяли 70% жителей страны.

Также указывается, что 62% опрошенных отметили, что их отношение к ВС США изменилось из-за излишне «политизированного» командования американской армии и его «прогрессивных» практик. В то же время подчёркивается, что на данный момент только 6% жителей Соединённых Штатов хотят идти на военную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская корпорация Northrop Grumman представила свой новый стратегический бомбардировщик B-21 «Raider», выполненный по технологии «стелс».