Амстердам, 3 декабря, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Нидерландах протестующих против закрытия трёх тысяч ферм разогнали с использованием экскаваторов. Эта техника понадобилась полиции, чтобы опрокинуть тракторы и оттеснить людей с улиц.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскаватор

Голландские власти массово закрывают фермы «ради экологии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты фермеров в Нидерландах продолжаются почти полгода. Они начались после того, как власти страны ужесточили меры по ограничению выбросов азота.