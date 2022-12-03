Москва, 3 декабря, 2022, 09:22 — ИА Регнум. По мнению члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова, в ходе предстоящей встречи президента России Владимира Путина с правозащитниками, которая пройдёт в декабре, главными окажутся связанные со специальной военной операцией (СВО) вопросы. Он заявил об этом 3 декабря в беседе с ТАСС.

Kremlin.ru Заседание СПЧ при президенте РФ (архивное фото)

«Все прекрасно понимают, что это будут вопросы, которые сегодня являются основными, по степени важности они и будут озвучены. У нас остаются социальные темы, но, естественно, на первом месте у нас вопросы, в том числе связанные с СВО», — сказал он.

Также Кабанов отметил, что в ноябре была проведена ротация СПЧ и теперь в нём много людей из Донбасса, занимающихся этой тематикой. Которая, по его мнению, на сегодняшний день является главной.

Отметим, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин намерен провести встречу с членами СПЧ в декабре и в данный момент ведётся подготовка этого мероприятия.