Москва, 3 декабря, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Жильцы вправе отказаться от дополнительных коммунальных услуг, предоставляемых управляющей компанией, сообщает 3 декабря «Прайм». Можно отказаться от видеонаблюдения в подъездах, страхования жилого помещения.

Фото Вячеслава Горбатина. На заседании Ассоциации калужского ТСЖ «Комфорт»

О такой возможности рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Указав на разницу в платежах за коммунальные и за жилищные услуги, она напомнила о том, что относится к обязательным коммунальным услугам: обеспечение холодной и горячей водой, водоотведением, отоплением, тепловой энергией, электро- и газоснабжением. Это услуги по обеспечению различными ресурсами.

К жилищным услугам, которые нужны для поддержания многоквартирного дома в надлежащем состоянии, относятся уборка в подъездах, ремонт лифта, содержание и ремонт общего имущества. Управляющая компания или товарищество собственников жилья (ТСЖ) берут на себя роль координатора и исполнителя жилищных услуг.

Хотя жильцы не могут отказаться от услуг поставщиков ресурсов и услуг по вывозу мусора, «можно отказаться от дополнительных услуг, таких как телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах».

«Всё это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утверждённый на собрании жильцов с представителями УК и включённый в договор с управляющей компанией», — сказала Финогенова.