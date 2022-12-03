Киров, 3 декабря, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Мать и семеро её детей были госпитализированы после отравления угарным газом в Кировской области. Об этом 3 декабря сообщил губернатор региона Александр Соколов в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

ЧП произошло поздно вечером 2 декабря в селе Калинино Малмыжского района. Женщина и семеро её детей, проживающие в частном доме, были госпитализированы в связи с отравлением угарным газом.

Глава региона уточнил, что возраст пострадавших детей от года до 14 лет, все на момент госпитализации находились в сознании. Состояние матери и детей оценивается врачами как среднетяжёлое, угроза жизни отсутствует.

«Всех направили в ЦРБ Малмыжа. Дал распоряжение оказать детям и маме всю необходимую медицинскую помощь. За состоянием буду следить лично», — написал Соколов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае.