Донецк, 3 декабря, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Командование ВСУ запрещало своим боевикам общаться с местными жителями на оккупированных киевским террористическим режимом территориях Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 декабря рассказали украинские пленные.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы понимаем, на этой территории (ДНР. — Прим. ред.) не совсем любят украинских военных», — приводит слова пленного боевика ВСУ Александра Павленко РИА Новости.

Кроме того, он уточнил, что даже для посещения магазина военным вооружённых формирований Киева приходилось переодеваться в гражданскую одежду.

«Нам нельзя было с местными разговаривать вообще… Сказали ни с кем не общаться», — также рассказал украинский пленный Александр Калиновский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель написал, что не менее 1100 киевских боевиков проходят подготовку в рамках миссии ЕС, созданной для поддержки ВСУ.