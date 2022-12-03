Молдавия, 3 декабря, 2022, 08:57 — ИА Регнум. На прошедших переговорах Молдавии и Приднестровья стороны не достигли согласия, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, «договориться не удалось ни о чём».

Официальный сайт президента ПМР Виталий Игнатьев

Как сообщил приднестровский министр иностранных дел Виталий Игнатьев, предварительно удалось договориться только о том, чтобы увидеться до конца этого года: следующая встреча, скорее всего, пройдёт в Тирасполе.

Виталий Игнатьев «К сожалению, мы не пришли пока к решению ни одной из проблем».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Молдавии и Приднестровья в формате «1+1» состоялись накануне, 2 декабря, в Кишинёве. Встреча, в которой участвовали Игнатьев и молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян, проходила в офисе миссии ОБСЕ в Кишинёве.