Хьюстон, США, 3 декабря, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве известного американского рэп-исполнителя Кершника Кари Болла, выступавшего под псевдонимом Takeoff, задержан полицией в американском штате Техас. Об этом 2 декабря сообщил телеканал СNN.

Цитата из интернет-шоу Colors Quavo и Takeoff

Как рассказал телеканалу представитель полиции, в рамках расследования убийства 28-летнего рэпера сотрудники правоохранительных органов изучили записи с видеорегистраторов, телефонов, а также аудиозаписи. Были проведены необходимые экспертизы и реконструкция стрельбы.

По итогам расследования сотрудники полиции пришли к выводу, что стрелявшим в рэпера с большой долей вероятности мог быть Патрик Ксавье Кларк, который и был задержан, а затем арестован.

Напомним, рэпер Takeoff погиб 1 ноября в результате стрельбы, которая произошла в боулинг-клубе в Хьюстоне. По предварительным данным, в клубе возник конфликт в ходе игры в кости и один из посетителей открыл стрельбу. Рэпер получил ранение и скончался на месте. Уточняется, что Takeoff не принимал участия ни в игре в кости, ни в конфликте и оружия у него при себе не было.

Расследование обстоятельств и причин произошедшей трагедии продолжается.